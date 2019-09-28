Ekrem İmamoğlu'nun son ataması olay oldu Murat Ongun'dan yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u Ulaşım AŞ'nin başına ataması tartışma yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB'de Medya AŞ ve Ulaşım AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Tartışmalara yol açan atamayı Haberler.com sitesi duyurdu. Ulaşım tecrübesi olmayan ve gazeteci kökenli olan Ongun'un, Ulaşım A.Ş.'nin başına getirilmesi spekülasyonlara yol açtı.

Liyakat kriterine uymuyor eleştirisi

Kamuoyunda bu durum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Çalışmalarımızı liyakat sistemine göre yapacağız" ifadesi ile çelişkili olduğu yorumları yapıldı.

Ongun'un iddialara yanıtı

Atamanın etik olup olmadığı yönündeki haberler sitesinin sorusuna Murat Ongun "İBB'de 5 şirkette de yönetim kurulu başkanı olsanız, sadece bir şirketten maaş alırsınız" diye yanıt verdi.

Söz konusu atamayla ilgili İmamoğlu'nun nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.