Ekrem İmamoğlu talimat verdi! Böyle bir merkez için basit kalır
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar ve Esenyurt’un ardından üçüncü “ortak masa” toplantısını Küçükçekmece Belediyesi’nde yaptı.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından karşılanan İmamoğlu, “Küçükçekmece'de, en doğru kararları müşterek olarak nasıl alırız, nasıl yaparız, iş birliğini nasıl kuvvetlendiririz, bunları konuşacağız. Teknik arkadaşlarımızla beraber bu konular üzerine yoğunlaşacağız" dedi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi de İmamoğlu'na, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Çebi daha sonra İmamoğlu ve ekibine ilçenin sorunlarıyla ilgili sunum yaptı.
Sunumun ardından İmamoğlu, Çebi ve İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Orhan Demir, Murat Kalkanlı, Mehmet Çakılcıoğlu ile Şengül Altan Arslan, Küçükçekmece'de inşaatı devam eden bazı projeleri yerinde inceledi.
İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Marmaray hattının Halkalı'daki son istasyon bölgesinde incelemelerde bulundu.