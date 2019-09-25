Ekrem İmamoğlu talimat verdi! Böyle bir merkez için basit kalır

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından karşılanan İmamoğlu, “Küçükçekmece'de, en doğru kararları müşterek olarak nasıl alırız, nasıl yaparız, iş birliğini nasıl kuvvetlendiririz, bunları konuşacağız. Teknik arkadaşlarımızla beraber bu konular üzerine yoğunlaşacağız" dedi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi de İmamoğlu'na, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.