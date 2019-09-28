Yunanistan'a kaçmak isteyen akademisyenlerin botu Ege'de battı

EGE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan akademisyenlerin de bulunduğu bot alabora oldu. Botta bulunanlardan 5'i çocuk yedi kişi boğularak öldü.

Türkiye’nin Ege kıyılarından Yunanistan’a geçmeye çalışan bir botta bulunan 19 kişiden 7’si öldü. Sakız ile Çeşme arasındaki Koyun Adası (Inousses) yakınlarında alabora oldu olan tekneden 4’ü çocuk 12 kişi kurtarıldı.

İçinde akademisyenler de vardı

sendika.org’da yer alan habere göre, Makedon ve Yunan haber ajansları teknedeki mültecilerin tümünün Türkiye vatandaşı olduğunu ve 19 kişinin içerisinde akademisyenlerin de olduğu bilgisini verdi.

5 çocuk hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerden 5’inin çocuk olduğu belirtildi. Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri kurtarılan 12 kişiden 4’ünün çocuk, 3’ünün kadın ve geri kalanların da erkek olduğunu açıkladı.