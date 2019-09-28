Savunma Sanayi Başkanı Demir: Bayraktar TB2 SİHA'ları Jandarma'ya teslim ettik

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim ettiklerini açıkladı.

Savunma Sanayi BaşkanıDemir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığına altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

İsmail Demir, paylaşımına Bayraktar TB2 SİHA'ya ait bir video da ekledi.