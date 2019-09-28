Savunma Sanayi Başkanı Demir: Bayraktar TB2 SİHA'ları Jandarma'ya teslim ettik

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim ettiklerini açıkladı.
Savunma Sanayi BaşkanıDemir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığına altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.
İsmail Demir, paylaşımına Bayraktar TB2 SİHA'ya ait bir video da ekledi.
Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 28, 2019
Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/kiXS6BJwRM
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