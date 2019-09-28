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Korkmaz Karaca'dan CHP'ye sert çıkış: Bu ülkeye ihanet için özel mi gönderildiniz?

Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul’da düzenlediği “Uluslararası Suriye Konferansı - Suriye’de Barışa Açılan Kapı” konferansı düzenledi. Konferansta konuşmacı olan PKK destekçisi Amy Austin Holmes büyük tepki çekti.

CHP'nin Suriye Konferansı'na Amy Austtin Holmes'in davet edilmesine Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca "Siz bu ülkeye ihanet için özel mi gönderildiniz?" diyerek belgeleriyle birlikte  tepki gösterdi. 

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı, İstanbul Grand Tarabya Otel’de yapıldı. Konferansta Esed karşıtlarının yer almaması tartışmalara yol açarken konferans başka tartışmaları ve tepkileri de beraberinde getirdi.

Bu ülkeye ihanet için mi gönderildiniz?

PKK destekçisi olduğunu belgeleriyle ispat eden Karaca sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na basit bir sorum var. Bugün konuşmacı olduğunuz CHP’nin Uluslararası Suriye Konferansı'na PKK destekçisi Amy Austin Holmes'u konuşmacı olarak çağırmışsınız. Bunlarda belgeleri !! Siz bu ülkeye ihanet için özel olarak mı görevlendirildiniz?"

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