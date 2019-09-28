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Ali Koç Fenerbahçe taraftarını Türk Telekom stadına uğurladı

Galatasaray Fenerbahçe derbisine saatler kala sarı lacivertli taraftarlar kendilerine tahsis edilen otobüslerle Türk Telekom Stadı'na doğru hareket ederken Ali Koç, yüzlerce taraftarı uğurladı.

Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsler, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’na hareket etti.

Ülker Stadyumu önünde toplanan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından yapılan organizasyonla getirilen otobüslere bindi ve saat 16.00’da stadyuma hareket etti.

Toplam 35 otobüsle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’na doğru yola çıkan taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada gidiyor.

Ali Koç taraftarları uğurladı


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Ülker Stadyumu önüne geldi. Başkan Koç, tek tek otobüsleri gezerek taraftarları stada uğurladı.

Derbide yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı, deplasman tribününde takımlarını destekleyecek.

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