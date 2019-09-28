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Ormanda kaybolan yaşlı adam, 3 gün sonra bulundu

ESKİŞEHİR'de, çıra toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan Mustafa Köseler (81), 3 gün sonra evinden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulundu.

Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana, 3 gün önce, çıra toplamaya çıkan Mustafa Köseler, evine geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AKUT, AFAD, UMKE ve Büyükayı Arama Kurtarma, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Türk Kızılay'ı ekipleri sevk edildi. Ekipler, Köseler'i bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı arama çalışmaları sonucu Mustafa Köseler, bölgede avlanan avcıların ihbarıyla evinden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulundu. Köseler, sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü.

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