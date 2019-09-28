Haluk Levent'in derbi tahmini

Sanatçı ve AHBAP Genel Başkanı Haluk Levent sosyal medyadan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin tahmin tweeti attı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray- Fenerbahçe derbisi başladı. Rock sanatçısı ve AHBAP Genel Başkanı Haluk Levent Türkiye'nin kilitlendiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için sosyal medya hesabı Twitter'den dakika dakika tahmin yaptı.

Sanatçı Haluk Levent tahiminini şu notla paylaştı:

"Yıllar önce GS yenecek demiştim tutmamıştı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray- Fenerbahçe derbisi başladı. Rock sanatçısı ve AHBAP Genel Başkanı Haluk Levent Türkiye'nin kilitlendiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için sosyal medya hesabı Twitter'den dakika dakika tahmin yaptı.

Sanatçı Haluk Levent tahiminini şu notla paylaştı:

"Yıllar önce GS yenecek demiştim tutmamıştı.