3 gündür kayıp olan genç öyle bir yerde bulundu ki... Yakınları sinir krizi geçirdi
ANTALYA ’da ailesi tarafından Perşembe gününden bu yana aranan genç yaşadığı binanın çatı katında iple asılı halde ölü bulundu.
Asansör bakımı için gelen görevli tarafından tesadüfen bulunan gencin cenazesinin taşındığı tabuta son kez bakan acılı baba, oturduğu yerden kalkamadı.
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 15.20 sırasında Muratpaşa ilçesi 2771 Sokak’taki bir sitedeki apartmanın çatısında meydana geldi. Plastik doğramacılık yapan 24 yaşındaki Y.D, perşembe günü evden ayrıldı. Akşam eve gelmeyince aile, çocuklarının kardeşinin yanına gittiğini düşündü.
Ertesi gün de Y.D,’den haber alamayan aile çevrede araştırma yapmaya başladı. Çabalarından bir sonuç alamayan aile polise kayıp başvurusunda bulunacağı sırada gelen bir haberle yıkıldı.
Binada elektrik işi yapan işçi, çatı katına asansör bakımına çıktığı esnada güneş enerji sisteminde asılı bir erkek cesedi gördü. Bina yönetimine durumun iletilmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.