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Yeni gelişme! Berat Albayrak pazartesi günü 3 yıllık ekonomi programını açıklayacak

Yeni ekonomi programı pazartesi günü açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı program ekonominin 3 yıllık yol haritasını ortaya koyacak.

Yeni ekonomi programı ile 2020-2022 dönemi için ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler ortaya koyulacak.

Enflasyon, büyüme, istihdam, cari açık gibi hedefler programın öncelikli başlıkları arasında yer alacak. Ekonomide atılacak adımlar, açıklanacak o hedefler çerçevesinde belirlenecek.

Yeni ekonomi programı bütçe hazırlıkları açısından da önemli mesajlar verecek.

Programın açıklanmasının ardından 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklara ilişkin son adımlar atılacak.

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