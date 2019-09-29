Yeni gelişme! Berat Albayrak pazartesi günü 3 yıllık ekonomi programını açıklayacak

Yeni ekonomi programı pazartesi günü açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı program ekonominin 3 yıllık yol haritasını ortaya koyacak.
Yeni ekonomi programı ile 2020-2022 dönemi için ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler ortaya koyulacak.
Enflasyon, büyüme, istihdam, cari açık gibi hedefler programın öncelikli başlıkları arasında yer alacak. Ekonomide atılacak adımlar, açıklanacak o hedefler çerçevesinde belirlenecek.
Yeni ekonomi programı bütçe hazırlıkları açısından da önemli mesajlar verecek.
Programın açıklanmasının ardından 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklara ilişkin son adımlar atılacak.