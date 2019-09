Çin'de eski valinin evinden 13.5 ton altın çıktı! Değeri 38 milyar dolar

Evin bodrum katında bulunan altınlar dışında eski valinin yüklü miktarda nakdi olduğu da ortaya çıktı.

Binlerce metrekarelik gayrimenkulü olan Zhang Qi'nin evinden çıkanlar bununla da kalmadı. Ciddi miktarda değerli sanat eseri polis tarafından alındı. Operasyonda yakalanan tüm mallar kamyonlara yüklenerek götürüldü.

57 yaşında olan Vali Zhang Qi dışında bazı resmi görevliler de gözaltına alındı. Operasyon Çin'in yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından yapıldı. Eski valinin idamla cezalandırılabileceği belirtiliyor.

‘Police of the PRC searched the house of Zhang Qi, 57, the former mayor of Danzhou and found a large amount of cash, as well as 13.5 tons of gold in ingots in a secret basement of his home, reported local media.’ pic.twitter.com/Py1C9tH0Qs