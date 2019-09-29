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Çin'de eski valinin evinden 13.5 ton altın çıktı! Değeri 38 milyar dolar

Çin'de eski Danzhou valisinin evinde yapılan operasyonda tam 13.5 ton altın ele geçirildi.Evden çıkan altının değeri ise 268 milyar yuan, yani neredeyse 38 milyar dolar.

Evin bodrum katında bulunan altınlar dışında eski valinin yüklü miktarda nakdi olduğu da ortaya çıktı. 

Binlerce metrekarelik gayrimenkulü olan Zhang Qi'nin evinden çıkanlar bununla da kalmadı. Ciddi miktarda değerli sanat eseri polis tarafından alındı. Operasyonda yakalanan tüm mallar kamyonlara yüklenerek götürüldü.

57 yaşında olan Vali Zhang Qi dışında bazı resmi görevliler de gözaltına alındı. Operasyon Çin'in yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından yapıldı. Eski valinin idamla cezalandırılabileceği belirtiliyor. 

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