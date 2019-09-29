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Erzincan'da korkunç kaza! Çifti buluşma anında ölüm ayırdı

Anadolu Ajansı

Erzincan'da, yolun karşısında kendisini bekleyen eşinin yanına gittiği sırada kamyonet çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yardımına koşan kocası bir başka otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ankara'da bulunan yakınlarını ziyaretin ardından kızı ile memleketi Sivas'ın Gölova ilçesine dönen Nuriye Yılmaz (70), Erzincan'ın Refahiye ilçesi Altköy bölgesinde otobüsten indi.

Nuriye Yılmaz, kendisini bekleyen eşi Turan Yılmaz'ın (68) yanına gitmek için yolun karşısına geçerken Erzincan istikametinden gelen Mirsevdin Batur (52) idaresindeki 11 DP 298 plakalı kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören Turan Yılmaz ise eşinin yardımına koşarken aynı yönden gelen Adnan Akan'ın kullandığı LBX2525 yabancı plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Nuriye Yılmaz'ın cenazesi ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan annesi Nuriye Yılmaz ile Ankara'dan dönen kızının kaza haberini, Erzincan'da otobüsten indikten sonra aldığı öğrenildi.

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