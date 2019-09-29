Derbide başından yaralanan Vedat Muriç korkuttu
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi.
Kosovalı golcü Vedat Muriç, ligin ilk 5 haftasında gösterdiği performansla derbiye Fenerbahçe'nin en büyük kozu olarak sahaya çıkmıştı.
Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriç, yaşadığı bir pozisyon sonrası başından yaralandı.
Çakır kenara gönderdi
Muriç’nin başındaki kanamayı fark eden hakem Cüneyt Çakır Vedat’ı tedavisi için kenara gönderdi. Vedat, tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü.
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