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Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde AFAD'a göre 3,3, Kandilli'ye göre ise 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Yalova sabah 09.08 ve 09.10 saatlerinde gerçekleşen 2 sarsıntı yaşadı. Merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan ilk sarsıntı yerin 6.8 kilometre altında meydana geldi.

Kandilli sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak ölçtü. Bu sarsıntıdan 2 dakika sonra bir başka sarsıntı daha yaşandı.

Yerin 10.6 kilometre altında yaşanan deprem 3.6 olarak kaydedildi. Herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediği sarsıntılarda panik de yaşanmadı.

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