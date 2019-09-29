Ahmet Davutoğlu partiyi ne zaman kuracak yakın çevresinden açıklama geldi

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yakın çevresi, parti tüzüğü çalışmalarının devam ettiğini ve çalışmalar neticesinde Davutoğlu'nun açıklama yapacağı tarihi ve ili açıkladı. Aynı zamanda kaynaklar, partinin kriterlerini de açıkladı.

AK Parti’den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk saha konuşmasını 18 Ekim’de Manisa’da yapacak. Davutoğlu’nun Manisa’da yeni parti süreciyle ilgili açıklama yapabileceği ifade edildi.

Çalışmalarda sona gelindi

Davutoğlu'na yakın kaynak, parti çalışmalarına ilişkin, "Son aşamadayız. Şekillenme devam ediyor. Biz çıkışımızı yapacağız en kısa zamanda. Program, Tüzük bitme aşamasında" dedi. "Tüzük yalnız Türkiye değil, gelişmiş ülkelerin partilerin tüzükleri dahi inceleniyor." diyen Ahmet Davutoğlu'na yakın kaynak, "İyi bir ekip yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadesini kullandı.

İki ayrı ofiste çalışmalar sürüyor

Davutoğlu çalışmalarını iki ayrı ofiste yürütüyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Ankara’da Beysukent’teki ofiste; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı günleri de İstanbul’da Levent’teki ofisinde çalışıyor. Hem Ankara hem İstanbul’daki ofislerin çok yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğradığı belirtildi. Partinin kuruluş takvimine ilişkin de, “Kısa zamanda sonuçlanır” ifadesini kullanan Davutoğlu’na yakın kaynak, “Biz tabanda da teşkilatlandık. Tüm illerde çekirdek kadrolar oluşturuluyor. İnce eleyip sık dokunarak bu kadrolar oluşturuluyor. Güçlü bir teşkilatlanma çalışması var” dedi.

Kriterleri açıkladı

Davutoğlu’na yakın kaynak teşkilatları oluştururken dikkat ettikleri kriterleri de şöyle anlattı: “Şimdiye kadar şaibeye bulaşmamış, dürüst, istikameti düzgün, geçmişte siyasette yapmış da olabilir, yapmamış da olabilir, çevresinde sevilen, sayılan, saygınlığı olan, ismi herhangi bir yerde şaibeye bulaşmamış, istikameti düzgün insanlarla yürümeye çalışıyoruz.”