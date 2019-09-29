Bakan Soylu İmamoğlu tartışmasına noktayı koydu: Masada yeri bile hazırdı

HABERTÜRK yazarı Fatih Altaylı dün Ekrem İmamoğlu'nun Afet Müdahale Planı toplantısına çağrılmaması noktasında açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalara Bakan Süleyman Soylu telefonla arayarak cevap verdi.

İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından halkta büyük bir panik yaşanmışken ortaya ilginç tartışmalar atıldı. Deprem gecesi Başkan Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir toplantı yapılmış buna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da dahil olmuştu.

Afet Müdahale Planı toplantısına çağrılmadı mı?

Buraya kadar her şey normalken ertesi gün yapılacak olan Afet Müdahale Planı toplantısında yer almayan Ekrem İmamoğlu çok tartışma yaratacak cevaplar vermişti. Verdiği cevap "Acaba davet edilmedi mi?" sorusunu akıllara getirmiş sosyal medyada büyük tartışmalara sebebiyet vermişti.

Habetürk yazarı Fatih Altaylı dünki yazısında tartışma yaratacak iddialarda bulunmuş aslında İmamoğlu'nun davet edilmediğini İmamoğlu'nun toplantıyı son dakikada bizzat İstanbul Valisi'nden öğrendiğini dile getirmişti.

Oturma planı bile yapılmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fatih Altaylı'yı arayarak işin aslını anlattı. İşin aslına Fatih Altaylı köşesinde şöyle yer verdi:

Deprem gecesi geç saatte İstanbul'a gelmiş.

Ve ertesi gün yapılacak toplantıyı bildirmişler kendisine.

Ve sormuşlar, "Normalde bu toplantının protokolünde Belediye Başkanı yok ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılacak, nasıl bir oturma düzeni yapalım" diye.

Soylu, Fatih Altaylı'ya telefonda İmamoğlu'nu görmediğini ve çağırmadığını söylemiş. Fakat çağrılmadıysa "Neden oturma planı yapılsın?" diye de sormayı ihmal etmemiş.

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