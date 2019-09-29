Güvenlik görevlisi enişte dehşet saçtı! Baldızının boğazını kesti

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kız çocuğu annesi Siham K., güvenlik görevlisi eşi Ercan K.'nin kendisine şiddet uygulaması, ölümle tehdit etmesi ve sürekli hakaret etmesi iddiasıyla bir süre önce şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ercan K.'ye uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham K., hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait'i yanına çağırdı.