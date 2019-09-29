İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem toplantısıyla ilgili konuştu!

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası siyaset ikiye ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AFAD'da yapılan toplantıya çağırılmadığı iddiaları gündemdeydi. İmamoğlu iddialarla ilgili konuştu.

Hükümet, İmamoğlu'nun toplantılara davet edildiğini ancak iştirak edilmediğini söyledi.Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk toplantıya davet edildiğini ve katıldığını söyledi.

İmamoğlu, ikinci AFAD toplantısına ise çağrılmadığını söyledi. İBB Başkanı, "Beni hiç kimse çağırmadı, çağırsalar giderdim" ifadelerini kullandı.

Neden sessiz kaldı

İmamoğlu, "Beni davet ettiler, etmediler. Bu polemiğin içerisine gimek istemem. Ama benim bu sözümü, sanki çağırıldı da gitmedi gibi yönetmeye çalıştıkları için cevap vermek zorunda kaldım. Suskunluğum, devlet terbiyemin nedenidir. Konu insanların canı söz konusudur, suskunluğum bu yüzdendir." diye devam etti.

Genel sekreter nasıl katıldı

Ekrem İmamoğlu, "Siz çağrılmadıysanız genel sekreter nasıl katıldı" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bir gün önce AFAD'ın 28 birim başkanı var. 28 birim başkanından rapor alacağım diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı 28 birim başkanını davet ediyor. Ben de genel sekreter yardımcımızın süreci takip etmesini istedim. Ama 28 birim başkanından biri itfaiye daire başkanı diğeri defin işlemleri daire başkanı" dedi.

Bakan Soylu: Yeri bile hazırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, İmamoğlu'nun oturacağı yerin bile hazır olduğunu ancak kendisinin toplantıya katılmadığını söyledi.