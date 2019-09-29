Iraklı gelin cinayetinde eşinin de bulunduğu 4 kişiye tutuklama kararı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayet şüphesi üzerine 6 ay önce evlenen Al Obaidi'nin eşi, kayınvalidesi ve 2 yakını olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı.