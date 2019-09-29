Galatasaray - PSG maçını Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.