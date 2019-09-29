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Tunceli'de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de düzenlenen operasyonda aralarında HDP il eş başkanlarının da olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında bugün sabah erken saatlerde operasyon yaptı.

Operasyonda aralarında HDP Tunceli İl Eşbaşkanları Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak ile HDP Parti Meclis Üyesi Ferhat Yıldız’ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, 'terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlamaları nedeniyle ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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