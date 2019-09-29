Fatih'de yangın paniği... Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı

FATİH'te 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yangın,  Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. 

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Binadan dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanların çıktığı binada üst katlarda mahsur kalanları merdiven aracıyla tahliye etti. 

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Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

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