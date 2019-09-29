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Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, yerel saatle 10.57'de meydana gelen depremin merkez üssünün Constitucion şehrinin 66 kilometre batı-güneybatısında yer aldığı, yerin 16,5 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremin sahil şeridini ve 360 kilometre uzaklıkta bulunan başkent Santiago'daki binaları sarstığı bildirilirken, henüz hasar raporunun olmadığı aktarıldı.

Şili ulusal acil durum ajansı, depremin ülkenin orta ve güney kesimi boyunca hissedildiğini açıkladı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Şili-Arjantin sınırında birkaç gün önce 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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