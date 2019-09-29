HABER /  GÜNCEL

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgedeki operasyonlarda son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Siirt’te devam eden operasyonlar sonucu, bölgede bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bu kapsamda, Siirt’te devam eden operasyonlar sonucu, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı. Ayrıca açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan GSM açıklaması
Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu
Antalya'da Rus turistin çantasından çıkanlar şaşırttı
İstanbul'da 29 okulda 30 Eylül Pazartesi günü okullar tatil edildi
İşte Türkiye'nin yeni milli savaş gemisi TCG Kınalıada'nın özellikleri
İmamoğlu ısrarla çağrılmadığını iddia ediyor! İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Muradiye'de arazi kavgası: 1 ölü 1 yaralı
Fuat Oktay: Biz neyle uğraşıyoruz Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor
Ankaragücü Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Antalyaspor Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
İran petrol tesislerinin korunması için teyakkuza geçiyor
Hindistan'da askeri helikopter düştü! 2 pilot can verdi
Yorumlar 1 yorum