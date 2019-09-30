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Varank müjdeledi! İşte TSK'nın Süpermen'i

TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği ARMOL testleri başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeyi başardı. Peki milli lazer silahı olan ARMOL nedir? İşte tüm yönleriyle ARMOL...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL'un kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL, kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı” dedi.


ARMOL NEDİR?

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından geliştirilen ARMOL, 20 kilovat güce sahip Işın Lazer Sistemi 1,25 kilovat gücüne sahiptir ve araçlara monte edilebilir.

Geçtiğimiz yıl Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in de katıldığı atış testlerinde, entegrasyon çalışması yapılan 20 kilovatlık (4x5 kilovat) lazer güç kaynağıyla belirlenen hedeflerin imhası gerçekleştirmişti.

Testte, 22 milimetre kalınlığındaki gemi zırhı çeliği 500 metre mesafeden lazer silahıyla tahrip edildi. 

Geliştirilen sistemle 20 kilovatlık (4x5 kilovat) lazer güç kaynağıyla bin 500 metre mesafede saniyede 20 metre hızla ilerleyen havan temsili (3 milimetre cidar kalınlığına sahip çelik) bir unsurun 10 saniye içinde etkisiz hale getirilmesi hedefleniyordu.

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