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Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, "Milliyeti tespit edilemeyen ve Türk hava sahasını, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ile Kilis'in batısında 6 kez ihlal eden İHA vuruldu" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batısında Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 28 Eylül'de milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA'nın, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batısında Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu" ifadesi yer aldı.

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