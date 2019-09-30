Meral Akşener hastanede tedavi altındaydı hastalığı belli oldu.

Hastanede tedavi altına alınan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastalığının 'viral enfeksiyon' olduğu belirlendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumartesi günü midesindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Akşener'in rahatsızlığı önemli ölçüde giderilmişti. Ancak Akşener'in Pazar günü 19.30'da milletvekilleriyle buluşacağı yemek, rahatsızlığı nedeniyle iptal edilmişti.

Bugün taburcu olacak

Alınan bilgiye göre, Akşener'e 'Viral enfeksiyon' teşhisi konuldu. Tedavisi devam eden Akşener'in rahatsızlığının büyük ölçüde giderildiği ve bugün taburcu edileceği belirtildi.

Ankara'da ishal salgını

Ankara'da geçtiğimiz günlerde ishal sebebiyle birçok kişi hastaneye başvurmuştu. Ankara'da ishal salgını olduğu ifade edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yapılan tahlillere dayanarak salgının sudan kaynaklanmadığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Akşener'in de benzer şikayetlerle tedavi gördüğü öğrenilmişti.

Viral enfeksiyon nedir?

Viral enfeksiyon ateş, halsizlik, baş ağrısı, karın ağrısı, boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Peki, viral enfeksiyon tam olarak nedir?

Viral enfeksiyonlar, virüslerin sebep olduğu hastalıkların bütünüdür. Soğuk algınlığı, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, siğil, uçuk, hepatit, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, çocuk felci, HIV, HPV, kuduz viral enfeksiyonlar arasında sayılabilir.

İnsanlarda görülen viral hastalıkların bazıları kolayca atlatılabilirken bazılarının tedavisi çok uzun süreli olup ağır ilerleyebilir. Viral hastalıklar günümüzde bakteriyel enfeksiyonlara karşı çok etkili olan antibiyotik gibi ilaçlarla engellenemez, ancak bazı virütik hastalıklar için aşılar geliştirilmiştir. Virüslerin çoğalması bakterilerle kıyaslanamayacak şekilde hızlıdır. Bundan dolayı virüs hastalıkları en çok enfeksiyöz olan hastalık grubudur.