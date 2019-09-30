HABER /  GÜNCEL

İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İZMİR'de, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli durumdaki 35 KZ 245 plakalı minibüsü takibe aldı. Güzelbahçe ilçesinde minibüsün geçeceği güzergahlar kapatıldı.

Aracı bırakıp kaçmaya çalışan sürücüyü polis yakaladı

Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan minibüs sürücüsü aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Sürücü kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada yaklaşık 1 ton olduğu belirtilen paketlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan minibüsün sürücüsü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan GSM açıklaması
Fuat Oktay: Biz neyle uğraşıyoruz Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor
Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu
Varank müjdeledi! İşte TSK'nın Süpermen'i
İstanbul'da 29 okulda 30 Eylül Pazartesi günü okullar tatil edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Babasının beylik tabancasıyla oynarken öldü
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
Göçmenler Avrupa'nın korkulu rüyası oldu
Antalya'da Rus turistin çantasından çıkanlar şaşırttı
PSG'den Galatasaray maçı öncesi video paylaşımı
Mehmet Ali Erbil eşleri kimdir hangi eşinden toplam kaç çocuğu var?
Yorumlar