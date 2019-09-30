Fulya Zenginer kaç yaşında eşi Kuntay Tarık Evren kimdir ne iş yapıyor?

Küçük Kadınlar dizisi ile hayatımıza giren güzel oyuncu 30 yaşındaki Fulya Zenginer, 1.5 yıldır aşk yaşadığı grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Peki sürpriz düğün ile gündem olan Fulya Zenginer kimdir, eşi Kuntay Tarık Evren kaç yaşında işte merak edilenler...

Fulya Zenginer sürpriz evliliği ile magazin basınında en çok konusulan isimlerden biri oldu. 1.5 yıldır birlikte olduğu grafşk tasarımcısı sevgilisi Kuntay Tarık Evren nikah masasına oturan 30 yaşındaki güzel oyuncu mutlu gününü instagram'dan takipçileri ile paylaştı.

"Küçük Kadınlar"ın asi kızı olarak hayatımıza giren oyuncu Fulya Zenginer, 1,5 yıldır aşk yaşadığı grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile beraber çıktıkları Milano gezisinde evlilik teklifi almıştı. Fulya Zenginer, 1.5 yıldır devam eden ilişkisini imzayla noktaladı

Fulya Zenginer, 21 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi.

İlk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu.

İlk rolünü Star TV'nin 2006 yapımı İki Aile dizisinde oynadı. Kanal D'de Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz'i canlandırdı. Daha sonra Tövbeler Tövbesi'nde Fidan'ı canlandırdı.

Cine5'te yayımlanan Dizi Magazin'de konuk sunuculuk yaptı. Ayrıca 2009 yılında bir içeçek ve GSM firmasının reklamında oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde Buke karakterini canlandırdı.