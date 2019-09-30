HABER /  EKONOMİ

Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün saat 11.00'de Türkiye'nin üç yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı Ankara'da kamuoyu ile paylaşacak.

Berat Albarak'ın yapacağı toplantı ile 2020-2022 yılları arasındaki 3 yıllık enflasyon, cari açık, istihdam, büyüme, ihracat, gibi temel makro göstergeler kamuoyu ile paylaşılacak.

Büyüme hedefleri 

Daha önceki programda büyüme hedefleri 2019 için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 3,5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmiş, enflasyon hedefleri ise 2019 için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8 ve 2021 yılı için yüzde 6 olmuştu. 

Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedeflerinin 2019 yılı için yüzde 1,8, 2020 yılı için yüzde 1,9, 2021 yılı için yüzde 1,7 olduğu programda, işsizlik oranı hedefleri de 2019 için yüzde 12,1, 2020 yılı için yüzde 11,9 ve 2021 yılı için yüzde 10,8 şeklinde sıralanmıştı.

Reform paketi

Bu yılın Nisan ayında da YEP kapsamındaki hedeflere yönelik reform paketi açıklanmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL'lik devlet iç borçlanma senetlerinin kamu bankalarına verileceği açıklaması öne çıkmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Siyaset ve iş dünyası Rıdvan Özışık'ın düğününde buluştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Üniversite öğrencilerine PTT Kargo'dan yüzde 30 indirim
Ekrem İmamoğlu 'işin aslı bu' deyip anlattı ama...
MGK bugün toplanıyor! Gündemde çok önemli konular var
Konut kredisi kullananlara müjde! Üç kamu bankasından faiz indirimi
Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Otomotivde faiz indirimine yeni firmalar dahil oldu
Meral Akşener hastanede tedavi altındaydı hastalığı belli oldu.
ÖNCEKİ HABERLER
Megastar Tarkan Harbiye'yi salladı! 'İçim buruk ve hüzünlü' dedi
Adana'daki saldırının failleri belli oldu!
Kuntay Tarık Evren kimdir ne iş yapıyor Fulya Zenginer'in eşi yaşı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak! İşte şartları
Mardin'de operasyon... Fırat Şimdi etkisiz hale getirildi
Fulya Zenginer kaç yaşında eşi Kuntay Tarık Evren kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar 2 yorum