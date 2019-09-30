Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün saat 11.00'de Türkiye'nin üç yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı Ankara'da kamuoyu ile paylaşacak.

Berat Albarak'ın yapacağı toplantı ile 2020-2022 yılları arasındaki 3 yıllık enflasyon, cari açık, istihdam, büyüme, ihracat, gibi temel makro göstergeler kamuoyu ile paylaşılacak.

Büyüme hedefleri

Daha önceki programda büyüme hedefleri 2019 için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 3,5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmiş, enflasyon hedefleri ise 2019 için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8 ve 2021 yılı için yüzde 6 olmuştu.

Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedeflerinin 2019 yılı için yüzde 1,8, 2020 yılı için yüzde 1,9, 2021 yılı için yüzde 1,7 olduğu programda, işsizlik oranı hedefleri de 2019 için yüzde 12,1, 2020 yılı için yüzde 11,9 ve 2021 yılı için yüzde 10,8 şeklinde sıralanmıştı.