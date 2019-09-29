Siyaset ve iş dünyası Rıdvan Özışık'ın düğününde buluştu

Genç çiftlerin nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile eski bakanlar Ahmet Arslan ve İsmet Yılmaz'ın nikah şahitliğini yaptı.