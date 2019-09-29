Siyaset ve iş dünyası Rıdvan Özışık'ın düğününde buluştu
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın oğlu Rıdvan Özışık, Büşra Durmuş ile dünya evine girdi. İstanbul Crowne Plaza Asia'da düzenlenen düğün törenine çok sayıda seçkin davetli grubu katıldı.
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın oğlu Rıdvan Özışık dünya evine girdi.
İstanbul Crowne Plaza Asia'da düzenlenen düğüne siyaset ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Özışık'ı bu mutlu gününde gazeteci meslektaşları da yanlız bırakmadı.
Hadi Özışık, konuklarını kapıda karşılarken düğün salonuna gelen ilk isimler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu.
Genç çiftlerin nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile eski bakanlar Ahmet Arslan ve İsmet Yılmaz'ın nikah şahitliğini yaptı.