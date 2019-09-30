Piyasalar Yeni Ekonomi Programı'na kitlendi! Dolarda son durum

Dolar/TL haftaya 5.6669 ile başladı. Piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı'na kitlenmiş durumda.

Borsa ve tahvil piyasasında da yabancıların yoğun alımlarıyla endekste yükseliş yaşandı. Cuma günü bankaların yüzde 5 üzerinde primlenmesiyle BIST yüzde 3 artarak mart ortasından bu yana ilk kez 105 bin puanı aştı.

Dolarda son durum

Dolar, geçen hafta DXY 99 puanın üzerine çıkmasına rağmen TL'deki olumlu havayla dolar/TL düştü. Geçen haftaya 5.74 ile giren kur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temasları sonrası ABD ile ilişkilerdeki pozitif hava ve TCMB Başkanı Uysal'ın faizlerin önden yüklemeli indirildiğini belirterek gelecek PPK toplantılarında indirimin sınırlı tutulacağını işaret etmesiyle 5.65 altını görmüştü.

Borsa ve tahvil piyasasında da yabancıların yoğun alımlarıyla endekste yükseliş yaşandı. Cuma günü bankaların yüzde 5 üzerinde primlenmesiyle BIST yüzde 3 artarak mart ortasından bu yana ilk kez 105 bin puanı aştı.

Haftanın en önemli verisi ise perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamları olacak.

Dolar/TL, 30 eylül günü 5.66 seviyelerinden başladı. Euro 6.20 altına gerilerken sterlin de 7 TL altında.

Küresel gündem

Küresel veri gündeminde ise PMI verileri öne çıkıyor. ABD ve Çin arasındaki öncü ticaret görüşmeleri sürerken Çin PMI verileri beklentinin üzerinde geldi. ABD ve Euro bölgesindeki PMI verileri de bu hafta açıklanacak.