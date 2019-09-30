Başak Demirtaş meydan okudu: Korkmadık korkmuyoruz

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, "Korkmadık, korkmuyoruz; daha cesaretli ve daha kararlı mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Göteborg Kitap Fuarı’nda konuşan Başak Demirtaş, eşi HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hapisteki yaşamını, mücadelesini ve hapisteki hayatını anlattı.

“Korkmadık, korkmuyoruz"

Hammarkullen Folket Hus salonunda gerçekleşen etkinlikte moderator’ün “Baskılara nasıl katlanıyorsunuz, burada biz Facebook’ta bir şey paylaşmaya bile korkuyoruz” şeklindeki sorusu üzerine Başak Demirtaş “Korkmadık, korkmuyoruz; daha cesaretli ve daha kararlı mücadele edeceğiz” diyerek cevap verdi.