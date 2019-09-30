Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'den şaşırtan itiraf! Role işte böyle hazırlanmış
Reytingleri alt üst eden dizi Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'den şaşırtıcı bir itiraf geldi.
FOX Tv'de yayınlandığı ile günden beri izleyicileri ekranlara kitleyen Mucize Doktor'un başarılı oyuncusu Taner Ölmez'in itirafı herkesi şaşırttı. Performansı ile herkesin dikkatini çeken Ölmez, Savant sendromlu doktoru canlandırdığı Mucize Doktor dizisine otizmli çocukları gözlemleyerek hazırlandığını söyledi.
The Good Doctor uyarlamasıyla bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturan Mucize Doktor dizisi, izleyenlerini ekran başına kilitlemeye devam ederken son bölümüyle kırılması zor bir rekora imza atan dizinin başrolü Taner Ölmez, kan görünce bayıldığını söyleyerek herkesi şaşırttı.
Öte yandan Mucize Doktor, yayınlanan son bölümüyle AB'de 46.35 share, ABC1'de ise 42.79 share alarak TNS sisteminde ölçülen diziler arasındaki en yüksek share rekorunun yeni sahibi oldu.
Rekorun önceki sahibi Diriliş Ertuğrul dizisiydi. Rekorun önceki sahibi 20 Aralık 2017'de yayınlanan 99. bölümüyle AB'de 43.28, ABC1'de 40.40 share alan 'Diriliş: Ertuğrul'du.