Aşure günü bitti mi 2019 kaç gün daha aşure yapılır?

Muharrem ayı içinde olan aşure günü bitti mi, aşure ayı bitince aşure yapılır mı soruları merak konusu oldu ve araştırılmaya başladı. 30 Eylül pazartesi günü itibariyle Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü bitti. 30 Eylül ile birlikte Safer ayı başladı. Peki safer ayı denildiği gibi bela ayı mıdır, nasıl ibadet edilmeli?

Aşure ayı ne zaman bitiyor Muharrem ayı bitiş günü hangisi soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 29 Eylül'de bitti. Bugün yani 30 Eylül Pazartesi günü Safer ayı başlıyor. Peki Safer ayı nedir, nasıl ibadet edilir, namazı ve duası var mıdır?

Peygamber Efendimizin 'Allah’ın ayı' diye nitelediği Muharrem ayı bu yıl 31 Ağustos'ta başladı. Bu mübarek ay 29 Eylül'de bitti ve Safer ayı başladı.

SAFER AYI NEDİR NASIL İBADET EDİLİR?

Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir. Halk arasında 'bela ayı' olarak da bilinen bu ayla ilgili yazılanların büyük bir çoğunluğu yanlıştır.

Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir.

Peki, merhameti sonsuz Cenab-ı Allah’ın kulları için bir ‘bela ayı’ yaratması söz konusu olabilir mi?İslam dininde bazı ay ve günlerin daha mukaddes sayıldığı biliniyor. ‘On bir ayın sultanı’ diye adlandırdığımız Ramazan ayı, kandil geceleri veyahut ‘Müslümanların bayramı’ dediğimiz cuma günü bu ay ve günlerden bazıları. Böyle günlerde ibadetlerimize daha fazla özen gösterir, hal ve hareketlerimizde daha dikkatli oluruz. Ancak Safer ayı, diğer gün ve ayların tam aksine halk arasında ‘gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay’ olarak tasvir ediliyor. Bu aya özel namaz ve dualar dilden dile dolaşıyor. Belalardan korunmak için daha fazla sadaka verilmesi tavsiye ediliyor.