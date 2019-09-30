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Şaka değil gerçek! Uyuşturucu sanığı Bahçeye mısır ekmiş ama esrar çıkmış

TOKAT Erbaa'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 92.9 kilo esrar ele geçirildi. Evin bahçesinde ise dikili 122 kök Hint keneviri bulundu. Uyuşturucu ile tutuklanan H.P. ifadesinde, "Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde yaşayan H.P.'nin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

92.9 kilogram esrar, 122 kök Hint keneviri

H.P.'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada ekili halde 122 kök Hint keneviri, 71.7 kilogramı kurutulmamış toplam 92.9 kilogram esrar ele geçirildi.

"Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı"

İzinsiz Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alınan H.P.’nin emniyetteki ifadesinde "Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

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