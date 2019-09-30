KHK mağdurlarıyla ilgili 'bu kadar da olmaz' dedirten hikayeyi Sevilay Yılman paylaştı

FETÖ'ye karşı yayınlarıyla bilinen Adana Haber gazetesi ve sahibi Rıfat Söylemez de KHK kurbanı oldu. KHK mağduriyetlerini sık sık gündeme getiren yazar Sevilay Yılman, bu konuyu köşesinde yazdı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadele amacıyla çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) çok sayıda mağduriyete de yol açtı. İşte onlardan birisi de Adana Haber gazetesi ve sahibi Rıfat Söylemez oldu.

Adana Haber gazetesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk çıkarılan KHK ile kapatıldı. FETÖ örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Söylemez serbest bırakıldı ama eşi Sevgi Söylemez'in arabasına ve bütün mallarına el konuldu. Eşinin emekli maaşı bile bloke edildi.

17/25 operasyonunu destekleyen tweetler delil kabul edilmiş

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, KHK mağduru Söylemez'in durumunu köşesinde gündeme getirdi. Söylemez'e yöneltilen suçlamaların FETÖ kumpası 17/25 Aralık sürecinde ilk 15 günde atılan 8-10 tweet olduğunu yazan Yılman, dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ümit Şahiner tarafından yürütülen soruşturmada kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verildiğine dikkat çekti.

Savcılıktan FETÖ ile irtibatı tespit edilemedi kararı

Adana'daki bazı AK Partililerin intikam ve rövanş amacıyla bu insanları FETÖ soruşturmasına dahil ettiğini savunan Yılman, Adana Cumhuriyet savcılığının Söylemez hakkındaki soruşturmanın 3 yıl sürdüğünü ve FETÖ ile irtibatının tespit edilemediğini gösteren savcılığın belgesini paylaştı.

Sevilay Yılman, Adana Haber gazetesinin herkesin "hocaefendi" dediği dönemde bu yapılanmaya karşı herkesi uyaran manşetler attığını, Söylemez için ise polis teşkilatını aşağılamaktan dava açıldığını yazdı.

Yılman ayrıca 17-25 Aralık FETÖ kumpası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu örgüte karşı verdiği mücadeleye destek veren manşetlerin köşesine taşıdı.

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