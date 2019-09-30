Yeni Ekonomi Programı! Albayrak'tan Türkiye'nin 4 yılını belirleyecek açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.."Yıllık bazda cari fazlada rekor kırdık." açıklaması yapan Albayrak, "2020 yılına yüzde 5'lik bir büyümeyle başlayacağız." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Programın ana temasına değişim başlıyor dedik" ifadesini kullandı.

"İhracatı artırdık, ithalatı azalttık, Türkiye küçülmedi. Enflasyonda beklentilerin üzerinde performans ortaya koyduk." açıklaması yapan Bakan Albayrak, "2019'da enflasyon hedefi yüzde 12" dedi.

"Bu yılı pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz" diyen Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Yıllık bazda cari fazlada rekor kırdık"

-Yılın 2. yarısında ertelenen özel tüketim ivmelenecek. Yıllık bazda cari fazlada rekor kırdık. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesindeyiz. İhtiyatlı para ve maliye politikasından taviz vermedik. Önümüzdeki dönemde dengelenme sonrası değişim başlayacak.

2020'de hedef yüzde 8.5

-Bundan sonraki dönemde de hedefimiz enflasyon olacak. 2019'da enflasyon hedefi yüzde 12, 2020'de hedef yüzde 8.5. 2022'de de enflasyonda yüzde 4.9'u hedefliyoruz.

"Cari fazla vererek kapatacağız"

-Cari denge en öncelikli meselemiz olmaya devam edecek. Yıllık cari açık değil, cari fazla vererek kapatacağız. İhracatı destekleyen kredi politikası artara sürecek. Türkiye Varlık Fonu sürece katkıda bulunacak.

Vergi reformu

-Vergide adaleti sağlayacak reformun adımını atacağız. Vergi denetçilerimize sektör bazlı eğitim veriyoruz. Vergi reformuyla çok önemli değişiklikler yapıyoruz. Büyümede geçen yıl koyduğumuz hedefin bir miktar uzağında kalacağız.

2020 yılına yüzde 5'lik bir büyümeyle başlayacağız.

Büyüme hedefi

-Büyüme ile ilgili çok kapsamlı bir çalışma yaptık. 2019'da büyüme yüzde 0.5, 2020-2021 -2022 hedefi yüzde 5 olacak. Yüzde 5'lik büyümeyle fiyat artışına neden olmayacağız.

İşsizlik hedefi

-İstihdamda bu yıl beklediğimiz iyileşmeyi göremedik. Girişimcilik programıyla işsizlikle mücadele edilecek. Tarım alanında da işsizliğin azalması sağlanacak. Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Bankalarımız için temiz bir sayfa başlangıcı göreceğiz. İstanbul Finans Merkezi'ni 2021 yılının sonunda devreye alacağız.

2019'da işsizlik hedefi yüzde 12.9, 2020 hedefi yüzde 11.8, 2021 için yüzde 10.6

Türkiye yeni bir ekonomik modele geçiyor. Kobilerimize önem vereceğizi sorunlarını dinleyeceğiz.