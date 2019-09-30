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Pascal Nouma'dan Beşiktaş tepkisi: Bu yaştan sonra futbola başlatmayın

Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından taraftarın diline düşen Beşiktaş, eski futbolcusu Pascal Nouma'dan da olay bir tepki gördü.

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Pascal Nouma, önceki akşam maçın ilk yarısında alınan 2-0'lık skorun ardından taraftarlardan büyük ilgi gören bir paylaşım yaptı.

Pascal Nouma, twitter adresinden, "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın." yazdı.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce 'retweet' ve 'beğeni' yaptı.

İşte o paylaşım:

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