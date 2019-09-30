Teklifini kabul etmeyen karısını öldüresiye dövdü! Söyledikleri akıllara zarar

ANKARA'da 'kuma getireyim' teklifini kabul etmeyen talihsiz kadını cani kocası öldüresiye dövdü. Kaburga kemiklerini kırdığı eşine sarfettiği "Sen bana kafa tutamazsın, kimsen yok" sözleri kadınların günümüzde yaşamak zorunda kaldığı şiddetin sebebinin kısa özeti gibi.

Ankara'da yaşayan Gül E. isimli kadın "kuma" getirme teklifini reddettiği için boşandığı eski eşi D.M. tarafından defalarca öldüresiye dövüldüğünü söyledi. Hukuk mücadelesini sürdüren genç kadın yaşadığı zulmü tüm çıplaklığıyla anlattı.

Talihsiz kadın, Milliyet'te yer alan haberde şunları anlattı:

Kuma getirme teklifi

Boşandığım D.M., aşçı olarak çalıştığı iş yerinde garson kadınla birlikte olmaya başlamış. Bu ilişkiden uygunsuz videolarını çocuklarımın göstermesiyle haberdar oldum. Videoları sorduktan sonra adamın içinden bir canavar çıktı. Bana 'kuma' getirme teklifinde bulundu. Kabul etmeyince şiddet uyguladı. Boşanmaya da yanaşmadı. Uyguladığı şiddet yüzünden kaburga kemiklerim kırıldı.

"Sen bana kafa tutamazsın, kimsen yok"

Kadınların öldürülmesinde en büyük neden kendi aileleri. Aileler, kızlarının arkasında durmuyor. 'Gelinlikle gittin kefenle gel. Tek gittin tek gel, çocuğunla gelme' diyorlar. Çocuğunu bırakamayan kadın kurban ediliyor. D.M. de bana 'Sen bana kafa tutamazsın, kimsen yok' dedi."

Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama

Gül E.'nin avukatı Fırat Bilici, Gül E.'yi döven eski eşi D.M.'nin silahla tehditten ve eşine karşı kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçundan cezaevinde olduğunu söyledi.

Bilici, "Açmış olduğumuz boşanma davası neticesinde müvekkilimi bu sorunlu evlilikten kurtardık. Daha çok bu şekilde mağdur olmuş kadın var, onlar da kurtulsun" ifadelerini kullandı.