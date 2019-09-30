Paris Saint Germain Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

Pascal Nouma'dan Beşiktaş tepkisi: Bu yaştan sonra futbola başlatmayın

Beşiktaş'ta başkanlığı bırakacağı söylenen Fikret Orman için yeni hamle

Şaka değil gerçek! Uyuşturucu sanığı Bahçeye mısır ekmiş ama esrar çıkmış

İrem Sak'a flaş teklif Fatih Bulut kendisini meşhur eden kişi için harekete geçti