Karıncaezmez Şevki'yi ilham aldı! Aşkını otomobiline yansıttı

4 senedir aracın kendisinde olduğunu söyleyen Temel Akkaş, "3 senedir bu halde. İçimizdeki aşkı biz de böyle yansıttık. Galatasaray'ın bir efsanesi var, 'Karıncaezmez Şevki'. Onun da böyle o dönemlere ait bir arabası varmış, o da bizim gibi süslemiş. Bizim gibi Galatasaraylı. Biz de onun yolundan gitmeye çalışıyoruz. Biz de zamanın 'Karıncaezmez'iyiz, diyoruz. Bunun adına aşk diyoruz, başka bir şey demiyoruz" ifadelerini kullandı.