Areda Survey araştırdı! Türkiye’de her 3 kişiden biri Galatasaray’ı tutuyor
Araştırma şirketi Areda Survey’in yaptığı araştırmada, Türkiye’de her üç kişiden birinin Galatasaray’ı tuttuğu ve en fazla taraftarı olan kulübün sarı-kırmızılılar olduğu belirlendi.
Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan; en fazla taraftarı olan futbol kulübü, takımlarının transfer politikaları, hakemlere güven gibi konuları içeren araştırmanın sonuçları yayımlandı.
Türkiye’deki 81 kentte, 18 yaş üstü 7 bin 500 kişiyle yapılan araştırmada; her üç kişiden birinin Galatasaray’a gönül verdiği ve sarı-kırmızılıların ülke çapında en fazla taraftarı olan kulüp olduğu belirlendi. Galatasaray’ın en fazla taraftarı olmasında, Türkiye’de ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarıların rol oynadığı kaydedildi. 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanan tek Türk takımı olmasının da, Galatasaray’ı taraftar sayısı yönünden diğer kulüplerin önüne geçirdiği araştırmada yer aldı.
Araştırma sonuçlarına göre; Galatasaray’dan sonra en fazla taraftarı olan kulüp Fenerbahçe oldu. Listenin üçüncü sırasında ise Beşiktaş bulunuyor.
İşte en fazla taraftarı bulunan takımlar:
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
Trabzonspor
Bursaspor
Diğer