Areda Survey araştırdı! Türkiye’de her 3 kişiden biri Galatasaray’ı tutuyor

Türkiye’deki 81 kentte, 18 yaş üstü 7 bin 500 kişiyle yapılan araştırmada; her üç kişiden birinin Galatasaray’a gönül verdiği ve sarı-kırmızılıların ülke çapında en fazla taraftarı olan kulüp olduğu belirlendi. Galatasaray’ın en fazla taraftarı olmasında, Türkiye’de ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarıların rol oynadığı kaydedildi. 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanan tek Türk takımı olmasının da, Galatasaray’ı taraftar sayısı yönünden diğer kulüplerin önüne geçirdiği araştırmada yer aldı.