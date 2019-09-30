Bekçilik mülakat sınavı ne zaman 2019 sözlü sınavda kaç soru çıkacak?

Bekçilik mülakat sınavı ne zaman yapılacak araştırması başladı. Çarşı, mahalle ve stadyumlarda görev yapacak bekçi alımı 2019 yılında da devam ediyor. Peki bekçilerin gireceği 2. sınav mülakat sınavı ne zaman yapılacak, kaç soru çıkacak ve mülakat sınavı sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKATI NE ZAMAN?

Bekçi adayları mülakat tarihleri ve yerini ancak T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıklarında öğrenebilecekler.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak.