HABER /  GÜNCEL

Bekçilik mülakat sınavı ne zaman 2019 sözlü sınavda kaç soru çıkacak?

Bekçilik mülakat sınavı ne zaman yapılacak araştırması başladı. Çarşı, mahalle ve stadyumlarda görev yapacak bekçi alımı 2019 yılında da devam ediyor. Peki bekçilerin gireceği 2. sınav mülakat sınavı ne zaman yapılacak, kaç soru çıkacak ve mülakat sınavı sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

BEKÇİLİK SÖZLÜ  MÜLAKATI NE ZAMAN? 

Bekçi adayları mülakat tarihleri ve yerini ancak T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıklarında öğrenebilecekler.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. 

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu İmamoğlu'nu yerden yere vurdu
KHK mağdurlarıyla ilgili 'bu kadar da olmaz' dedirten hikayeyi Sevilay Yılman paylaştı
Teklifini kabul etmeyen karısını öldüresiye dövdü! Söyledikleri akıllara zarar
Türkiye Pakistan ve Malezya'dan ortak televizyon kurma kararı
Yeni Ekonomi Programı! Albayrak'tan Türkiye'nin 4 yılını belirleyecek açıklamalar
Nagehan Alçı 'katil devlet' ifadesini savundu: Vatan kutsaldır ama devlet değil
ÖNCEKİ HABERLER
Erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü! Zanlının ifadesi şoke etti
Somali'de ABD üssüne bombalı saldırı!
Ara tatiller ne zaman kaç gün 2019-2020 MEB tatiller takvimi
Safer ayı bela ayı mıdır safer ayında hangi ibadetler yapılır?
Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye 'ittifak' ziyareti
Aşure günü bitti mi 2019 kaç gün daha aşure yapılır?
Yorumlar