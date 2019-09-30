Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü İstanbul'da oynanacak maçı Stuart Attwell yönetecek
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.