Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yasak aşk kurbanı Uğur Özkan olayında mahkemeden karar

Kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitiren genç adamın ailesi oğullarının ölümünde eşinin parmağı olduğuna şüphelendi ve olayın çözümü için Müge Anlı'ya başvurdu. Uğur Özkan'ın ölümü ile ilgili adı geçen bir kişide Hatice Özkan'ın ilişki yaşadığı kişiydi. Ayrıca diğer bir bilgi ise Uğur Özkan'ın öldüğü gün ise Hatice hanım ve sevgilisi de beraber denize gitmişti.