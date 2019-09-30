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İstanbul Valiliği bilançoyu açıkladı: İstanbul'da ağır hasarlı 29 okul var

İstanbul Valiliği, deprem sonrası yaptığı hasar tespit çalışmasında 29 okulun ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı.

Bununla birlikte öğrencilerin nerede eğitim görmeye devam edecekleri merak konusu oldu. Valilik, "Misafir okul ve ikili eğitim sistemi olacak" açıklamasıyla bu soruna çözüm üretmiş oldu.

Geçici okulları açıkladı 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, geçici okulların isim listesini paylaştı:

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