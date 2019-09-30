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AK Partili Muş'tan İmamoğlu'na sert sözler: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem toplantısına davet edilmediğini açıklayarak tartışmayı başlattı. Polemiğe katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bu tip şımarık hareketlerin peşinden koşmayın. Tavsiyemiz İstanbul'un sorunlarına eğilmesidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun toplantıya davet edildiğini belirten Muş, "Kendisi katılmamıştır. İstanbul halkından özür dilemelidir. Bu tip şımarık hareketlerin peşinden koşmayın. Tavsiyemiz İstanbul'un sorunlarına eğilmesidir" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

'Deprem toplantısına çağrılmadı' tartışması

Valiliğin 'toplantıya çağrıldı' açıklamasından sonra valiliği aradığını ve açıklamanın gerçeği yansıtmadığını dile getiren İmamoğlu, "Konu ile ilgili sessizliğim devlet terbiyem ve sürece olan saygımdan dolayıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında İstanbul İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'deprem' toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği yönünde haberler çıkmıştı. İBB'den ve Valilik'ten çıkan haberlerle ilgili sürekli karşılıklı açıklamalar gelmişti.

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