Yargı Reformu Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuluyor! Muş'tan kritik açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yeni Yargı Paketi ile ilgili yaptığı açıklamada, "39 maddelik Yargı Reformu Paketi'ni bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş, "Muhalefet partilerinin ciddi eleştirileri yok" diye konuştu.

"Yargı strateji paketinin ilk belgesini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz." diyen Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

İfade özgürlüğü

"(Yargı paketi) İfade özgürlüğüne temas eden suçlara yargıtay yolunu açıyoruz. Gene internette bazı sitelerin kısıtlanmasıyla ilgili uygulamalar vardı. Sitenin tamamına yönelik değil, içeriğe ilişkin kısıtlamalar gelecek. Sitenin tamamının kapatılmasını önüne geçeceğiz. Seri mahkeme usulü, Cumhuriyet Savcısı ile şüphelinin anlaşması demektir. Basit yargılama usulü; belli suçlarda hukuk sistemine getirmiş olacak.

Uzun tutukluluk süreleri

-Uzun tutukluluk sürelerini de cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıyoruz, bu süre içinde iddianamenin hazırlanmasını, yapılmamışsa tutuklu olanın serbest bırakılmasını öngören bir düzenleme getiriyoruz.

Uzun tutukluluk sürelerini bir cezalandırma olmaktan çıkardık.

"Paket olumlu bir paket"

-Muhalefet partilerin paketin içeriğine ilişkin çok ciddi eleştirileri yok. Paket olumlu bir paket. Belli başlı eleştiriler var bunlarla ilgili belli düzenlemeler yaptık.

"Toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir düzenleme"

-Komisyonla alakalı benim buradan bir açıklama yapmam doğru olmaz. Teklif vermeden önce muhalefet partilerini dinledik, olabildiğinde toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir düzenleme. Nasıl kabul edeceği adalet komisyonunun vereceği bir karar.

15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilecek.

"Işıkla avlanmayı yasaklıyoruz"

-Marmara'da, Karadeniz'de ve boğazlarda ışıkla avlanmayı yasaklıyoruz. Çünkü bu yöntemle avcılık, büyümemiş balıkların avlanmasını sağlıyor, hem de balık varlığını tehdit ediyor.

Hakimlik- Savcılık sınavı

Bundan sonra hukuk fakültelerinden mezun olanlar sınava girecek. En az 70 puan aldıktan sonra hakim, savcı, noter gibi meslekleri yapabilecekler.

"Davet edilmedim" açıklaması

Ekrem İmamoğlu davet edildi ama toplantıya katılmadı. İstanbul halkından özür dilemelidir.