HABER /  YEREL

Tuğçe'yi vuran erkek arkadaşı böyle ifade verdi

İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan Tuğçe Baran'ın (22), evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili, genç kızın arkadaşı Emre K. gözaltına alındı. Emre K.'nin polise verdiği ifadede, Tuğçe Baran'ı tabancayla şaka yapmak isterken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Tuğçe Baran'ın evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Baran, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi üzerine polis şüphelinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarını da incelemeye aldı.

Saklandığı evde yakalandı

Kaçan kişinin, genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu belirlendi ve saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K.'nın, polise verdiği ilk ifadede, "Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum. Tuğçe'yle aramızda hiçbir sorun yoktu" dediği öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ağaçta asılı bulundu o kız meğer
AK Partili Muş'tan İmamoğlu'na sert sözler: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın
Suudi Prens Selman'dan dünyaya uyarı: Hayal bile edilemeyecek seviyelere yükselecek
Yargı Reformu Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuluyor! Muş'tan kritik açıklamalar
Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay! İçimden oh olsun demek geliyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu İmamoğlu'nu yerden yere vurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'yi kana bulayacaklardı! PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı
2020 sınav takvimi ÖSYM KPSS sınav tarihi ne zaman yapılacak?
Mevlid Kandili ne zaman 2019 hangi gün Diyanet dini günler takvimi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Zap bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçının hakemi belli oldu
Safer ayı ibadetleri neler hangi zikirler çekilir safer ayı duaları nasıl?
Yorumlar